وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره الصيني في ميونيخ

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء السبت في ميونيخ بألمانيا نظيره الصيني وانغ يي، في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا بعدما أسقط الجيش الأميركي منطادا صينيا، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.





وقال المصدر نفسه إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن، تم في مكان لم يكشف عنه بعيدا من وسائل الإعلام.