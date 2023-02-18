ماكرون يؤكد رغبته في أن "تُهزم" روسيا لكن من دون "سحقها"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت انه يريد أن "تهزم" روسيا في حربها على أوكرانيا، لكن من دون "سحقها".





وجاءت تصريحاته في طريق عودته مساء الجمعة من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حضّ الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

