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وانغ يبلغ بلينكن أن "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب واشنطن أضر بالعلاقات
أخبار دولية
2023-02-18 | 17:09
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وانغ يبلغ بلينكن أن "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب واشنطن أضر بالعلاقات
أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل الولايات المتحدة مع حادث تحليق المنطاد الصيني فوق أراضيها، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" للأنباء.
في اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح وانغ "موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد" و"حضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".
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