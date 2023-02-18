قتلى وجرحى في قصف اسرائيلي طال مبان سكنية في دمشق

استهدفت غارة إسرائيلية بعد منتصف ليل السبت الأحد مبان سكنية في دمشق، موقعة قتلى وجرحى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في شرطة العاصمة، من دون أن يحدد العدد.





واستهدفت الغارة حي كفرسوسة في وسط دمشق، في وقت أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات عنيفة عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، تلاها أصوات سيارات إسعاف هرعت الى الموقع المستهدف.