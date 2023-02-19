بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ"حل الدولتين" ويحض نتانياهو وعباس على "إعادة الهدوء"

تشاور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا السبت مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل منفصل، حيث كرر دعم بلاده لـ"حل الدولتين" وحض الطرفين على "إعادة الهدوء".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن في حديثه مع الزعيمين أكد التزام الولايات المتحدة "بحل الدولتين المتفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليته للحياة للخطر".



وشدد وزير الخارجية الاميركي على الحاجة الملحة بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ إجراءات بهدف إعادة الهدوء، بحسب البيان.



وأكد أيضا رفض الولايات المتحدة الشديد لإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات.



وناقش بلينكن وعباس في مكالمتهما الهاتفية الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته.



في المقابل، ناقش بلينكن ونتانياهو تحديات إقليمية أوسع "بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران"، حيث أكد بلينكن على "التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل"، وفق برايس.



وكان البيت الابيض أعرب الخميس عن "قلقه العميق" حيال القرار الإسرائيلي، لكنه مع ذلك عارض مقترحا لمشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة.



وكان بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.