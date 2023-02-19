إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"

أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن أحدث تجارب بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-15، هي الأولى منذ سبعة أسابيع، جاءت في إطار "تدريب مفاجئ".



وسرعان ما قوبل الإطلاق بعد ظهر السبت بإدانة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التي قالت إنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.



وقالت الوكالة إن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي، ارتقى إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768,5 كيلومترا وقطع مسافة 989 كيلومترا لمدة 4015 ثانية قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي" الذي يسمى أيضا بحر اليابان.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التدريب نُظم فجأة دون إشعار مسبق، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وافق شخصيا عليه.