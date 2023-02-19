أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا

أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا

دعت منظمة أطباء بلا حدود الأحد إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا "بشكل عاجل" بالتزامن مع وصول قافلة حملتها بخيم للنازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر.



ومنذ وقوع الزلزال المدمر في السادس من الشهر الحالي، أثار إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق غضبًا واسعًا خصوصًا مع تأخر وصول قوافل الأمم المتحدة وضعف إمداداتها.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: "ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل كونها حاليًا لا تنسجم حتى مع حجم ما كانت عليه قبل وقوع الزلزال".



وأشارت إلى أنه "في الأيام العشرة التي أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت إلى شمال غرب سوريا أقل من معدلها الأسبوعي في العام 2022".