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بن فرحان: اجماع عربي على أن الوضع في سوريا يجب الا يستمر هكذا

ماذا عن الاشاعات التي تحدثت عن زيارته لسوريا؟

أشار وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان إلى أن هناك اجماعا عربيا على أن الوضع في سوريا يجب الا يستمر هكذا ولابد أن يتم ذلك من خلال حوار مع دمشق.



وأكد بن فرحان أنه لن يعلق على الاشاعات التي تحدثت عن زيارته لسوريا.