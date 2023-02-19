تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت بعد أربعة عشر يوماً من زلزال السادس من شباط، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.



وقال رئيس الإدارة يونس سزر إنّ "جهود البحث انتهت في العديد من المحافظات. وهي تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي، في حوالى أربعين مبنى".



وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجات والذي أحدث دماراً هائلاً في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل 40689 شخصاً في تركيا، وفقاً للحصيلة الرسمية النهائية التي نشرتها الإدارة اليوم.