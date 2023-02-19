باريس ستسلم أوكرانيا دبابات خفيفة إعتبارًا من الأسبوع المقبل

باريس ستسلم أوكرانيا دبابات خفيفة إعتبارًا من الأسبوع المقبل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت الأحد أن الدبابات القتالية الخفيفة "آ إم إكس-10" ستسلم نهاية الأسبوع المقبل لأوكرانيا.



ويتزامن تسليم هذه الدبابات مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.



وبداية كانون الثاني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار إرسال هذه الدبابات، في إطار تحديث المعدات التي يسلمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا، بعد تردد إستمر أشهرًا خوفًا من دفع موسكو إلى تصعيد.



ولم يحدد الرئيس الفرنسي حينذاك عدد الدبابات التي يمكن إرسالها.



وأكد وزير الجيوش للصحيفة الفرنسية اليومية أنه لن يذكر عدد الدبابات حتى لا يعطي معلومات إستراتيجية لروسيا.



ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تدريب الأوكرانيين على هذه المعدات الجديدة على وشك الإنتهاء لذلك سيتم تسليمها نهاية الأسبوع المقبل.