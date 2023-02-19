الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يشيد بطرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الإفريقي

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يشيد بطرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الاتحاد الإفريقي

أشاد حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا الأحد بطرد دبلوماسية إسرائيلية رفيعة من قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واصفًا الخطوة بأنها "مشجعة".



والسبت، رافق حراس نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي إلى خارج القاعة التي كانت تعقد فيها قمة الإتحاد الإفريقي.



واتهمت إسرائيل إيران، خصمها اللدود، بتدبير هذه الخطوة بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا.



وردًا على سؤال حول إتهامات إسرائيل، قال فنسنت ماغوينيا الناطق بإسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا المشارك في القمة في تصريح لوكالة فرانس برس إن "على الدولة العبرية أن تقدم أدلة تثبت صحة إدعاءاتها".



وفي بيان أصدره الأحد، أبدى حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الذي يصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري" تأييدًا واضحًا لخطوة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية.