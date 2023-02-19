الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أنشئت في 2020.



وجاء القرار في خطاب للرئيس الجزائري، الأحد، قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان الذي مثل الجزائر في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.



وجاء في الخطاب الذي نشرت وكالة الانباء الجزائرية مقاطع منه: "قررت ضخ مبلغ مليار دولار أميركي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعًا إندماجيًا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة".



وأوضوح تبون أن هذه الخطوة تعبر عن "قناعة الجزائر بارتباط الأمن والإستقرار في إفريقيا بالتنمية".



وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الإستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الإستفادة منها.