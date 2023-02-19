بلينكن: الصين تنظر في إرسال "أسلحة" الى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا

نبه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن اليوم إثر لقائه نظيره الصيني وانغ يي، الى أن بكين تنظر في إرسال "أسلحة" الى روسيا دعما لهجومها في أوكرانيا.



وقال بلينكن لشبكة سي بي اس: "تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك الى روسيا". وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس، فأجاب: "أسلحة في شكل رئيسي".