نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في الخليج العربي، في تطور جديد لحرب الظل الدائرة بين البلدين العدوين.



وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "على الجبهة الإيرانية، جهودنا لا تتوقف، وذلك مرده إلى عدم توقف أعمال إيران العدوانية".



وأضاف: "هاجمت إيران الأسبوع الماضي مجددا ناقلة نفط في الخليج الفارسي وضربت حرية الملاحة الدولية".



وفي العاشر من شباط الحالي، تعرضت ناقلة المنتجات "كامبو سكوير" التي ترفع العلم الليبيري "للضرب بجسم محمول جوا بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان"، وفقا لشركة "إلتسون" اليونانية التي تدير الناقلة.



وأكدت إلتسون في بيان، أن "كلا من السفينة والطاقم بخير واستكملا الرحلة وفق ما خطط لها. هناك أضرار طفيفة في السفينة".



وبحسب متحدث باسم الشركة اليونانية فإن الشركة الليبيرية المالكة لكامبو سكوير "مرتبطة" بشركة "زودياك ماريتايم" البريطانية للشحن والتي أسسها ويترأسها الإسرائيلي إيال عوفر.



ولم يصدر من الجانب الإيراني أي تعليق على الهجوم.