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36 قتيلا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل

أخبار دولية
2023-02-20 | 00:19
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36 قتيلا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل
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36 قتيلا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية الأحد أن الفيضانات وانهيارات التربة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع أودت بحياة 36 شخصا على الأقل في جنوب شرق ولاية ساو باولو.
 
     
وأظهرت لقطات من بلدة ساو سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرها الماء وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.
 
     
ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في ساو سيباستياو، وفقا لما ذكرته حكومة الولاية، إضافة الى فتاة في بلدة أوباتوبا.

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