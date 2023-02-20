الأمين العام للأمم المتحدة "يدين بشدة" التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، ودعا بيونغ يانغ الى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه الأحد.





وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان الأحد إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخا بالستيا آخر من مدى عابر للقارات"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.





وأضاف أن غوتيريش كرر دعوة بيونغ يانغ إلى "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى".