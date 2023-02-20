سيول تقول إن كوريا الشمالية أطلقت الاثنين "صاروخين بالستيين قصيري المدى"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين وتأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.





وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول "رصد جيشنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من سوكتشون في مقاطعة جنوب بيونغان في الفترة ما بين 07,00-07,11 هذا الصباح (22,00 و22,11 ت غ)".