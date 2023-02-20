بكين تندد باتهامات أميركية "زائفة" عن إمكان تسليح الصين لروسيا

بكين تندد باتهامات أميركية "زائفة" عن إمكان تسليح الصين لروسيا

نددت بكين الإثنين بما وصفتها بأنها إتهامات "زائفة" صدرت عن الولايات المتحدة تفيد بأن الصين تفكر في تسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



وقال الناطق بإسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري: "لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة بأصابع الإتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط"، متهمًا واشنطن بـ"نشر معلومات زائفة".