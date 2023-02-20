19 قتيلًا في حصيلة جديدة للإنهيارات الثلجية في طاجيكستان

إرتفعت حصيلة الإنهيارات الثلجية التي ضربت جمهورية طاجيكستان الجبلية في آسيا الوسطى منتصف شباط إلى 19 قتيلًا، على ما أعلنت السلطات الإثنين.وقالت لجنة حالات الطوارئ إنه من "15 شباط إلى 19 منه، سجل 200 إنهيار ثلجي وسبعة إنزلاقات تربة وستة إنهيارات حجارة وقضى 19 من مواطنينا في الإنهيارات الثلجية".وغالبًا ما تتعرض طاجيكستان، أفقر جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة، لكوارث طبيعية.