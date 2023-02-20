بايدن يجري زيارة غير معلنة إلى كييف

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف الاثنين قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.





والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.