بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية

في تطور سياسي لافت على صعيد الازمة الاوكرانية الروسية، وعلى ابواب الذكرى السنوية الاولى للحرب بين كييف وموسكو، بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واثناء خروج بايدن مع الرئيس الاوكراني من كنيسة في كييف دوت انذارات المضادات الجوية. الرئيس الاميركي تعهد خلال الزيارة، بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة مؤكداً دعم الولايات المتحدة الثابت لكييف في مواجهة موسكو.

وقال بايدن، اعتقدت أنه من المهم أن يكون رئيس الولايات المتحدة هنا في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم ومن المهم ألا يكون هناك أي شك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.