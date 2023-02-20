نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ان تل ابيب تسعى للسلام مع السعودية من أجل هدف وقف ما اسماه بالعدوان الإيراني.



وأشار نتنياهو إلى أن العالم العربي يعترف بأولوية وقف التهديد الإيراني، الأمر الذي يساعد في التقارب مع إسرائيل.



في اطار آخر رد نتنياهو على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث عن احتمال حدوث حرب اهلية داخل اسرائيل.