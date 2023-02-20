تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة

اوقفت تركيا جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً، وذلك بعد نحو أسبوعين من الزلزال التي أودى بحياة أكثر من 46 ألفا في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.





ومع توقف الة الحفر لا تزال تركيا تلقى دعما دوليا لمواجهة الكارثة اخره من الولايات المتحدة التي اوفدت وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليها في زيارة هي الأولى له للبلاد، منذ توليه منصبه قبل عامين.



وعد كلامي اميركي بالوقوف الى جانب انقرة ارفقته واشنطن بمساعدات إضافية بمئة مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال.