بايدن يعلن من كييف عن شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا

بايدن يعلن عن شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا

قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف الاثنين، حيث وعد بأسلحة جديدة ودعم "ثابت" لحليفته أوكرانيا، قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.



ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن: "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".



وتحدث خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون دولار سيتمّ الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.



وبشأن زيارته للعاصمة الأوكرانية، قال: "اعتقدت أنه من الضروري ألا يكون هناك شكّ بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا".





من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة التي قام بها نظيره الأميركي لكييف، معتبراً أنها "علامة دعم مهمّة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.



وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية: "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".





ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.