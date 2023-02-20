بايدن يغادر كييف

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن كييف بعد زيارة غير معلنة الإثنين وعد خلالها بزيادة إمدادات الأسلحة، بحسب تقرير لصحافيي البيت الأبيض.



وجاء في التقرير ان "الرئيس بايدن غادر كييف" في نهاية زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي للدولة الموالية للغرب.