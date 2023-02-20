اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليارات دولار

كيشيدا: هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.



وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: "لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة. قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5,5 مليون دولار".