نافالني يعتبر أن هزيمة روسيا في أوكرانيا "لا مفر منها"

نافالني يعتبر أن هزيمة روسيا في أوكرانيا "لا مفر منها"

إعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن روسيا أمام هزيمة "لا مفر منها" في أوكرانيا مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة.



وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح نافالني في رسالة نشرها فريقه على مواقع التواصل الإجتماعي الإثنين أن "حيوات عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت بلا معنى".



وأشار إلى أنه "من الممكن تأخير الهزيمة العسكرية النهائية لقاء أرواح مئات آلاف المجندين الإضافيين، لكن لا مفر منها في نهاية المطاف".