إيران تحظر صحيفة "سازند" اليومية الإصلاحية

حظرت السلطات الإيرانية صدور صحيفة "سازند" اليومية الإصلاحية بعدما انتقدت الصحيفة مؤخرا السياسات الاقتصادية للبلاد وشرطة الأخلاق، على ما ذكرت وكالة "إرنا" للأنباء.



وقالت "إرنا": "في اجتماعه اليوم، حظر مجلس الإشراف على الصحافة صحيفة سازند"، مشيرة الى أن التحقيقات وجدت أن الصحيفة ارتكبت "انتهاكات" بما فيها نشر "محتوى كاذب" و"تضليل الرأي العام".



وأسس الصحيفة التي نشرت للمرة الأولى في شباط 2018، حزب كوادر البناء.



ونشرت الصحيفة مؤخرا مقالات تنتقد السياسات الاقتصادية للحكومة وكذلك شرطة الأخلاق في البلاد.



ويأتي الحظر بعد موجة من الاحتجاجات التي اندلعت منتصف أيلول إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.



وأدت الاحتجاجات إلى مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم عناصر من القوات الأمنية، وتوقيف الآلاف.



وأفرجت الجمهورية الإسلامية عن عشرات الشخصيات بمن فيهم العديد من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، بموجب عفو جزئي منحه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.



لكن ما زال العديد من السياسيين والناشطين والصحافيين محتجزين ويواجه بعضهم أحكاما بالسجن لسنوات.