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موسكو تعلن السيطرة على بلدة مجاوِرة لباخموت في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-02-20 | 08:37
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موسكو تعلن السيطرة على بلدة مجاوِرة لباخموت في أوكرانيا
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موسكو تعلن السيطرة على بلدة مجاوِرة لباخموت في أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم، أنها سيطرت "بشكل كامل" على بلدة مجاورة لمدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها منذ أشهر عدّة. 
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "متطوّعين من مفارز هجومية، بالتعاون مع وحدات محمولة جواً ودعم وحدات مدفعية... حرّروا تماماً بلدة باراسكوفيتشفكا". 
      
وتقع هذه البلدة عند المدخل الشمالي لباخموت، عند تقاطع طريقين مهمّين. وكانت مجموعة فاغنر المسلّحة الموجودة على خط المواجهة في معركة باخموت، أعلنت الجمعة الاستيلاء على باراسكوفيتشفكا.
      
وظهرت توترات بين الجيش الروسي وفاغنر في الأسابيع الأخيرة، عندما أعلنت المجموعة المسلّحة بشكل منفصل السيطرة على مناطق معيّنة.
      
وانتقد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين القيادة العسكرية الروسية مرّات عدّة، متهماً إياها بأنّها غير فعّالة وبعدم إعطائه الوسائل الكافية للسيطرة على باخموت، التي يدافع عنها الجيش الأوكراني بقوة.
      
ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاغنر والجيش الروسي احتلال مدينة باخموت التي تحمل أهمية استراتيجية محدودة ولكنها اكتسبت دلالة رمزية كبيرة بسبب طول فترة القتال ومدى صعوبته.
      
وتكبّدت قوات كييف وموسكو خسائر فادحة هناك، بينما يعتقد عدد من المحلّلين أنّ روسيا تودّ الاستيلاء عليها قبل حلول الذكرى الأولى لشنّ هجومها على أوكرانيا في 24 شباط.
      
وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الهجمات الروسية على طول خطّ المواجهة في الشرق.

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