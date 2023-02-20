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مقتل ثمانية جنود على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو
أخبار دولية
2023-02-20 | 08:51
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مقتل ثمانية جنود على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو
مقتل ثمانية جنود على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو
قتل ثمانية جنود على الأقل الجمعة في كمين نصبه جهاديون في شمال بوركينا فاسو، على ما أعلن الجيش الإثنين.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان أنه إثر كمين تعرضت له "وحدة عسكرية بين ديو وأورسي" في مقاطعة أودالات بمنطقة الساحل الجمعة، "تقوم وحدات من التعزيزات بعمليات تمشيط حتى الآن".
وتابع البيان "في هذه المرحلة من العمليات، تسمح الاستخلاصات بإقرار الحصيلة الموقتة التالية: جثث ثمانية عسكريين عثر عليها في ميدان المعركة وثلاثة جرحى تم إجلاؤهم والتكفل بهم" و"آلاف العسكريين يتواصل البحث عنهم".
وأكد الجيش أن "حوالى ستين إرهابيا قتلوا في الهجوم المضاد الجوي الذي استهدف مجموعات الأعداء التي كانت تحاول الفرار باتجاه الحدود الشمالية" نحو مالي، مشيرا إلى "تدمير سبع آليات عسكرية وعشرات الدراجات النارية".
وقال الجيش "يتم حاليا رصد كل الوسائل للعثور على العسكريين الذين ما زالوا مفقودين" بدون أن يحدد عددهم، "داعيا" إلى "عدم بث أعداد لا تؤكدها أي تحقيقات على الأرض".
وتزايدت الهجمات العنيفة المنسوبة إلى جهاديين في الأسابيع الأخيرة في بوركينا فاسو.
وقتل أكثر من مئة شخص من مدنيين وعسكريين خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تعداد لفرانس برس.
وتواجه بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، هجمات متزايدة تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية منذ عام 2015.
وانطلقت أعمال العنف الجهادية من مالي والنيجر قبل بضع سنوات قبل أن تمتد خارج حدود البلدين.
وأوقعت أعمال العنف أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين بحسب منظمات غير حكومية، وتسببت بنزوح حوالى مليوني شخص.
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