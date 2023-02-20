الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين إيرانيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين

أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين في إطار مجموعة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.



وتطال التدابير الجديدة 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا مشرّعين ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في إجراءات قمعية.