الولايات المتحدة أبلغت روسيا بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها

أبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.



وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان للصحافيين: "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته". وأضاف: "بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا".