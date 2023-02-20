مجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "عقبة" أمام السلام

ندد مجلس الأمن الدولي، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام.



ورأى المجلس في البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعارض مبدأ حل الدولتين للخطر.