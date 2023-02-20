لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، القائم بالاعمال الايراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الايرانية، احتجاجا على "تهديدات خطيرة" دفعت "تلفزيون ايران الدولي" الخاص الى إغلاق مكاتبه في لندن.



وقالت الخارجية في بيان إنه تم استدعاء القائم بالاعمال مهدي حسيني ماتين بسبب "تهديدات خطيرة استهدفت صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة".