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هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

أخبار دولية
2023-02-20 | 16:37
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هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
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هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

ضرب زلزال منطقة انطاكيا التركية على الحدود مع سوريا وبلغت قوته اول زلزال 6.4 ليلحقه هزة ارضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر. 

في سوريا، مدير صحة حلب اعلنَ أنّه لا توجد حالات إسعافية ناجمة عن سقوط أبنية نتيجة الهزة الإرتدادية، والأشخاص الذين يراجعون أيّ مشفى ناجم عن إصابات بسبب الخوف وخروج الناس من منازلهم مسرعين إلى الشوراع. وفي حماة ايضًا، قالَ رئيس مجلس مدينة حماة إنّهُ لم يَسقُطْ أيُّ مبنى جراءَ الهزة الارتدادية خلافاً لما يتمُ تداولُه. 
 
وافادت وسائلُ اعلام محلية عن اصابةَ أكثر من مئة 100 مدني جراء الهزةِ الارضية.

 وفي تركيا، أعلن وزير الداخلية التركية وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة نحو مئتي شخص. 

واشار رئيس بلدية دفنه في هاتاي بدورِه الى أنّ هناك عالقين تحت الأنقاض وأنّ فرق الإنقاذ تحاول التدخل.  

وفي غضون ذلك، اعلنت إدارةُ الكواراث والطوارئ في تركيا إلغاء التحذيرِ الاحترازي بخصوص ارتفاعِ منسوبِ مياهِ البحر ما قد يتسببُ بتسونامي.


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