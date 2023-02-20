بعد زيارة اوكرانيا...الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا

الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الى بولندا بالقطار آتيا من أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البولندية.



وبعد زيارة مفاجئة لكييف، وصل بايدن الى محطة القطارات في مدينة برزيميسل بجنوب شرق البلاد قرابة الساعة 20,30 (19,30 ت غ)، بحسب المصدر نفسه.



