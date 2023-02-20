وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

قضى فتى فلسطيني يبلغ 16 عاما متأثرا بجروحه، بعد أسبوعين على إصابته بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الفتى منتصر محمد ذيب شوا (16 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم".



وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وكالة فرانس برس بأن شوا أصيب في الثامن من شباط/فبراير.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه مساء الثامن من شباط، أطلق "مسلحون" النار على جنود كانوا يتولون حماية دخول مصلين يهود قرب قبر النبي يوسف قرب نابلس.



واضاف البيان أن الجنود ردوا بإطلاق "رصاص حي" ما أسفر عن إصابة شخص.