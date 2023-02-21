رئيسة تايوان تؤكد أن بلادها ستعزز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة

رئيسة تايوان تؤكد أن بلادها ستعزز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة



أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين الثلاثاء بعد اجتماع مع برلمانيين أميركيين أن بلادها ستعزز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة للحدّ من "التوسّع الاستبدادي".



وقالت إثر لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي في مكتبها في تايبيه إن "تايوان والولايات المتحدة ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية". وأضاف "ستتعاون تايوان بشكل نشط أكثر مع الولايات المتحدة والشركاء الديموقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع الاستبدادي والتغير المناخي."