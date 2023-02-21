شرطة بابوازيا تتعهد إستخدام "كل السبل" لتحرير رهينة أسترالي

شرطة بابوازيا تتعهد إستخدام "كل السبل" لتحرير رهينة أسترالي

أعلنت الشرطة في بابوازيا-غينيا الجديدة الثلاثاء أنها لن تتوانى عن إستخدام "كل السبل"، بما في ذلك "القوة الفتاكة"، من أجل تحرير عالم آثار أسترالي وثلاثة مواطنين إختطفتهم مجموعة مسلحة فجر الأحد وتطالب بفدية مالية للإفراج عنهم.



والرهائن الأربعة هم أساتذة جامعيون ومرشدون تعرضوا للإختطاف فجر الأحد في منطقة جبلية وعرة في البلد الواقع في المحيط الهادئ.



وقال مفوض الشرطة ديفيد مانينغ إن قوات الأمن طلبت إسنادًا جويًا في محاولة "لتحرير الأشخاص المعنيين بأمان تام".



وأضاف أن الخاطفين طلبوا في البداية مليون دولار للإفراج عن الرهائن، لكنهم ما لبثوا أن خفضوا قيمة هذه الفدية.



وأوضح المفوض أن الخاطفين هم إنتهازيون لم يدرسوا الوضع على ما يبدو قبل أن يرتكبوا فعلتهم، ولقد طلبوا أن تدفع لهم الفدية نقدًا.