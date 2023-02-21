أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طابور شاحنات بضائع بطول 40 كلم على الحدود بين بولندا وبيلاروس
أخبار دولية
2023-02-21 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طابور شاحنات بضائع بطول 40 كلم على الحدود بين بولندا وبيلاروس
طابور شاحنات بضائع بطول 40 كلم على الحدود بين بولندا وبيلاروس
متدّ على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس الإثنين طابور يزيد طوله عن 40 كلم من الشاحنات التي تنتظر دورها لاجتياز المعبر الوحيد المفتوح حالياً لنقل البضائع بين البلدين بعدما أغلقت وارسو اخيرا المعبر الآخر في خطوة ردّت عليها مينسك بإجراءات انتقامية.
وقال المتحدّث باسم الجمارك البولندية ميشال دروس لوكالة فرانس برس إنّ "حوالي 1900 شاحنة تشكّل هذا الطابور، وهو ما يعادل 63 ساعة انتظار" على الطريق المؤدّي إلى معبر كوروشتشين.
وفي 10 شباط أغلقت وارسو فجأة معبر بوبروفنيكي، أحد المعبرين الحدوديين المخصّصين لنقل البضائع بين بولندا وبيلاروس.وقالت وارسو يومها إنّ قرارها إغلاق المعبر أملته دواع تتعلّق بحماية "أمن الدولة" بسبب "التوترات المتزايدة" مع بيلاروس. لكنّ القرار البولندي أثار غضب مينسك التي اعتبرته إجراء "أحادي الجانب" و "غير إنساني".
وردّت مينسك على هذا القرار بمنع الشاحنات البولندية من الدخول إلى بيلاروس أو الخروج منها إلا عبر الحدود المشتركة بين البلدين وليس عبر معابر حدودية بين بيلاروس ودول أخرى، ولا سيما ليتوانيا ولاتفيا.
وردّاً على هذا القرار، أعلنت وزارة الداخلية البولندية الإثنين أنّ الحدود البولندية ستغلق أمام الشاحنات البيلاروسية اعتباراً من الثلاثاء "إلى أن تُرفع القيود البيلاروسية عن الناقلين البولنديين".
وبموجب القرار البولندي لن تتمكّن الشاحنات البيلاروسية من العودة إلى بيلاروس إلا عبر دول البلطيق.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بولندا
بيلاروس
التالي
الصين "قلقة للغاية" من الحرب في أوكرانيا وتتعهد "تعزيز الحوار"
شرطة بابوازيا تتعهد إستخدام "كل السبل" لتحرير رهينة أسترالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-10
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
أخبار دولية
2023-02-10
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
0
أخبار دولية
15:54
بعد زيارة اوكرانيا...الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا
أخبار دولية
15:54
بعد زيارة اوكرانيا...الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا
0
آخر الأخبار
2023-02-17
بيلاروس تفرض قيودا على الشاحنات البولندية بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها
آخر الأخبار
2023-02-17
بيلاروس تفرض قيودا على الشاحنات البولندية بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها
0
أخبار دولية
2023-02-16
لوكاشنكو: بيلاروس ستنضم إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا "فقط" في هذه الحالة
أخبار دولية
2023-02-16
لوكاشنكو: بيلاروس ستنضم إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا "فقط" في هذه الحالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
06:15
عمليات البحث والانقاذ عقب زلزال ... كيف تتم؟ ومتى يُقرر التوقف عن البحث في المكان للانتقال الى آخر؟
اخبار البرامج
06:15
عمليات البحث والانقاذ عقب زلزال ... كيف تتم؟ ومتى يُقرر التوقف عن البحث في المكان للانتقال الى آخر؟
0
اخبار البرامج
06:07
ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟
اخبار البرامج
06:07
ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟
0
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
0
خبر كاذب
04:58
المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع
خبر كاذب
04:58
المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
06:07
ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟
اخبار البرامج
06:07
ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟
0
فنّ
06:12
نادين نسيب نجيم تشكك بالزلازل والهزات الأرضية... مفتعلة أم غير مفتعلة؟
فنّ
06:12
نادين نسيب نجيم تشكك بالزلازل والهزات الأرضية... مفتعلة أم غير مفتعلة؟
0
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
0
حال الطقس
03:37
هل من عواصف متوقعة في المدى المنظور؟
حال الطقس
03:37
هل من عواصف متوقعة في المدى المنظور؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فواتير كهرباء الدولة: one man show !
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فواتير كهرباء الدولة: one man show !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
2
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
3
خبر عاجل
12:16
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي
خبر عاجل
12:16
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي
4
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
5
أخبار لبنان
12:19
هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها
أخبار لبنان
12:19
هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها
6
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
7
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
8
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store