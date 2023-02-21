الصين "قلقة للغاية" من الحرب في أوكرانيا وتتعهد "تعزيز الحوار"

الصين "قلقة للغاية" من الحرب في أوكرانيا وتتعهد "تعزيز الحوار"

أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الثلاثاء أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".



وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين: "سنواصل تعزيز حوار السلام وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".



ويأتي تصريح الوزير الصيني غداة نفي بلاده الإتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومفادها أن بكين تفكر بتزويد روسيا أسلحة لمساعدتها في غزوها لجارتها أوكرانيا.



وإثر تصريح بلينكن، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إقدام الصين على مثل هكذا خطوة "سيشكل بالنسبة لنا خطًا أحمر" في العلاقة بين بروكسل وبكين.