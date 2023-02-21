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ضحايا فيضانات البرازيل إلى ارتفاع... ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

أخبار دولية
2023-02-21 | 01:11
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ضحايا فيضانات البرازيل إلى ارتفاع... ولولا يتفقد المناطق المنكوبة
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ضحايا فيضانات البرازيل إلى ارتفاع... ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

ضحايا فيضانات البرازيل إلى ارتفاع... ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

تفقّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) حيث خلّفت فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتيلاً.

وبعيد تحليقه على متن مروحية فوق المناطق المنكوبة، عقد لولا مؤتمراً صحافياً قال خلاله إنّه "من المهم أن نعمل سوياً (...) علينا أن نصلّي من أجل الضحايا، وكذلك أيضاً من أجل أن يتوقف المطر حتى نتمكّن من البدء في إعادة الإعمار".

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وفي ساو سيباستياو، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً. و39 من القتلى الـ40 سقطوا في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة.

وحذّرت السلطات من أنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع إذ إنّ 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
  
وقالت ميشيل سيزار، رئيسة إدارة الإطفاء في ساو باولو، لشبكة "سي إن إن البرازيل" الإخبارية إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على حوالي 40 شخصاً".

أما الضحية الوحيدة التي سقطت خارج مدينة ساو سيباستياو فهي طفلة صغيرة قضت في مدينة أوباتوبا الساحلية الواقعة إلى الشمال.

وأظهرت لقطات من ساو سيباستياو بثّتها قنوات التلفزة المحلية وتناقلتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أحياء بأكملها وقد غمرتها المياه ومنازل دمّرتها انهيارات أرضية وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول الوحلية وسيارات سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.

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