واشنطن تتهم مجلس الأمن بـ"التقاعس" بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية

واشنطن تتهم مجلس الأمن بـ"التقاعس" بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية

إتهمت الولايات المتحدة الإثنين مجلس الأمن الدولي بـ"التقاعس" بعد التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا، محملة كلًا من روسيا والصين، من دون أن تسميهما صراحة، المسؤولية عن حماية بيونغ يانغ.



وتطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إلى تجارب صاروخية "غير مسبوقة العام الماضي"، وقالت: "أجبرنا عضوان دائمان على التزام الصمت على الرغم من الإنتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية"، في إشارة إلى استخدام الصين وروسيا حق النقض في أيار الماضي ضد قرار ينص على فرض عقوبات على بيونغ يانغ.



وأضافت السفيرة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعدما أجرت كوريا الشمالية ثلاث تجارب صاروخية في الأيام الأخيرة: "في هذه المسألة الحيوية، الصمت يؤدي إلى انعدام الجدوى".



ووصفت السفيرة "تقاعس المجلس بأنه مخز وخطير"، مشددة على أن عدم التحرك الذي "يشجع" كوريا الشمالية على المضي قدمًا في هذه التجارب الصاروخية "بلا خوف من عواقب" ليس "جماعيًا".