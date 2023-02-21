الكرملين يتابع "عن كثب" زيارة بايدن إلى كييف ووارسو

الكرملين يتابع "عن كثب" زيارة بايدن إلى كييف ووارسو

أعلن الكرملين الثلاثاء أنه يتابع "عن كثب" زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا وبولندا، مشيرًا إلى أنها "لا تؤثر" على السياسة الروسية.



وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية العامة "بيرفي كانال": "لقد تابعنا بطبيعة الحال زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا الإثنين بإهتمام، وسنراقب عن كثب ما يحدث في بولندا اليوم".