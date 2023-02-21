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ستة قتلى في تركيا جراء الزلزال الجديد مساء الاثنين
أخبار دولية
2023-02-21 | 04:39
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ستة قتلى في تركيا جراء الزلزال الجديد مساء الاثنين
ستة قتلى في تركيا جراء الزلزال الجديد مساء الاثنين
قضى ستة أشخاص في زلزال جديد بقوة 6,4 درجات ضرب مساء الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوب)، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.
ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، ثمانية منهم في حال حرجة، بحسب المصدر نفسه.
وحصل الزلزال الجديد الذي يُعتبر هزّة ارتدادية للزلزال الأول، عند الساعة 20,04 (17,04 ت غ)، بعد 14 يومًا من حصول الأول، كما أعقبته 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5,8 درجات.
على خطّ موازٍ، أُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس أن سكان دول عدة في المنطقة منها لبنان وقبرص، شعروا بالهزّة.
في أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي، انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من شباط بينها مقرّ سلطات المحافظة.
وأُخلي مستشفيان في المحافظة مساء الاثنين ووُضع المرضى في خيم.
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