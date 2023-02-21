مصدر سعودي: مليار دولار في البنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء

فيما تكافح الحكومة اليمنية ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية، قال مصدر سعودي لوكالة رويترز إن المملكة ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني يوم الثلاثاء.هذه الخطوةُ السعودية أتت بعدَ تشكيل المجلس الرئاسي اليمنيّ في نيسان العامَ الماضي برعاية سعودية، حينَها تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.