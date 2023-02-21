بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"

بايدن في وارسو

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن في وارسو أن حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"، قبيل الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وجاء تصريح بايدن في العاصمة البولندية خلال اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، غداة زيارة الرئيس الأميركي المفاجئة إلى كييف.