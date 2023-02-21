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الغنوشي يمثل مجددا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب

أخبار دولية
2023-02-21 | 10:13
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الغنوشي يمثل مجددا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب
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الغنوشي يمثل مجددا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب
مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في دعوى اتهمته بوصف الشرطيين بـ"الطغاة".
 
ويمثل الغنوشي بعد الشكوى التي قدمتها بحسب حزبه، نقابة شرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت في الأوساط السياسية منذ مطلع شباط.
 
ومن المقرر أن يمثل الغنوشي أمام كتيبة البحث والتحقيق التابعة للشرطة الخميس في اطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي يدعي انه يملك تسجيلا هاتفيا يدين رئيس حزب النهضة.
 
 وصرح الغنوشي للصحافيين لدى وصوله الى مقر قطب مكافحة الارهاب: "خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فالتجأوا إلى استخدام القضاء". 
 
ورأى أن هناك استهدافا سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة، محاكمات وملفات مفبركة ... تستهدف المعارضة بملفات فارغة ... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس.

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