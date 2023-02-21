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رئيس فاغنر يتهم رئاسة الاركان الروسية بـ"الخيانة"
أخبار دولية
2023-02-21 | 10:34
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رئيس فاغنر يتهم رئاسة الاركان الروسية بـ"الخيانة"
رئيس فاغنر يتهم رئاسة الاركان الروسية بـ"الخيانة" برفضها تسليم معدات لرجاله
اتهم رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الثلاثاء هيئة الأركان العامة لبلاده بـ"الخيانة" برفضها على حد قوله، تسليم معدات لرجاله الذين هم في الخطوط الامامية في شرق أوكرانيا.
تدل هذه التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال إفغيني بريغوجين على تصاعد حدة التوتر بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي ويبدو أنهما يتنافسان على الأرض في أوكرانيا.
أصبح التوتر أكثر وضوحا في الأسابيع الأخيرة مع محاولة القوات الروسية الاستيلاء على مدينة باخموت حيث ادعى كل من الجيش ومجموعة فاغنر التقدم في تصريحات متناقضة في بعض الأحيان.
وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الاعلامي على تلغرام: "رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر ويطلبان ليس فقط بعدم تسليم الذخيرة لمجموعة فاغنر ولكن أيضا عدم مساعدتها في مجال النقل الجوي".
وأضاف: "هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير فاغنر. وترقى الى خيانة للوطن في حين تقاتل فاغنر من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم".
انتقد بريغوجين مرارا القيادة العليا الروسية في الماضي، لكن من الواضح أن هذا الهجوم على رئيس الأركان فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وهما شخصيتان رئيسيتان في نظام فلاديمير بوتين، يعد تصعيدا.
يجسد هذا التوتر أيضا الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الاولى لشن الهجوم على أوكرانيا الذي كان من المفترض أن ينتهي بسرعة مع الاستيلاء على كييف وطال أمده.
وتشن فاغنر التي جندت آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا، الهجوم على باخموت منذ الصيف واستولت مؤخرا على عدة بلدات في محاولة لمحاصرة المدينة.
الثلاثاء اتهم بريغوجين القيادة العليا بمنع حتى تسليم مقاتلي فاغنر "معاول تسمح لهم بحفر الخنادق".
ولم يصدر على الفور اي تعليق عن الجيش او وزارة الدفاع الروسية.
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