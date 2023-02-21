مقتل 15 جنديا على الأقل في هجوم جديد قرب مالي

قتل 15 جنديا على الأقل مساء الاثنين في هجوم شنّه مسلّحون يشتبه بأنهم جهاديون في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، على أفاد الثلاثاء مصدران أمنيان.وأوضح مصدر أمني أول "استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف الإثنين" متحدثا عن "مقتل 15 شخصا" و"فقدان عناصر". وأكد مصدر أمني ثان لوكالة فرانس برس وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلا و"عشرات المفقودين".